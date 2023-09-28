تحت أنظار زيدان وفي غياب ميسي.. إنتر ميامي يخسر لقب كأس أمريكا المفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - خسر إنتر ميامي نهائي كأس أمريكا المفتوحة، اليوم، أمام هيوستون دينامو بنتيجة 2/1، إذا فشل فريق ميسي في تحقيق ثاني ألقابه هذا الموسم.

شهد نهائي كأس أمريكا المفتوحة غياب ميسي بسبب الإصابة ورفض الجهاز الطبي مشاركته، كما تواجد زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد ومنتخب فرنسا بالمدرجات.

فشل إنتر في تحقيق ثاني ألقابه هذا الموسم، بعدما فاز بلقب كأس الدوريات، أول بطولة لـ ميسي مع الفريق.

يذكر أن ميسي غاب عن أربع مباريات فقط منذ انضمامه إلى إنتر ميامي ولم ينجح الفريق في تحقيق الفوز سوى في مباراة واحدة، إذ خسر في مباراتين وتعادل مرة واحدة.