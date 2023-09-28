"أولتراس زملكاوي".. مدرب الزمالك السابق يكشف صدمته من إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف خالد جلال مدرب الزمالك السابق، مفاجأة بشأن إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي.

قال خالد جلال خلال تصريحات عبر قناة صدى البلد:" شعرت بصدمة كبرى من انتقال إمام عاشور للأهلي".

أضاف "جلال": إمام عاشور أولتراس زملكاوي والأمر كان مفاجأة لي أن يرحل للفريق الأحمر لأنني أعلم مدى زملكاويته وأنا من رشحته للانضمام للفريق الأبيض".

أوضح مدرب الزمالك السابق أن رمضان صبحي لاعب رائع وتمنى التعاقد معه حين كان مدرباً للزمالك وأيضاً عبد الله السعيد ولكن المفاوضات لم تكتمل وقتها.

وأكمل أن أكثر لاعب دربه وتوقع تألقه ولكن ذلك لم يحدث هو الإيفواري رزاق سيسيه لأنه كان مبهراً مع الاتحاد ولكنه لم يظهر بنفس المستوى مع البنك الأهلي.