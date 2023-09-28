"أولتراس زملكاوي".. مدرب الزمالك السابق يكشف صدمته من إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف خالد جلال مدرب الزمالك السابق، مفاجأة بشأن إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي.
قال خالد جلال خلال تصريحات عبر قناة صدى البلد:" شعرت بصدمة كبرى من انتقال إمام عاشور للأهلي".
أضاف "جلال": إمام عاشور أولتراس زملكاوي والأمر كان مفاجأة لي أن يرحل للفريق الأحمر لأنني أعلم مدى زملكاويته وأنا من رشحته للانضمام للفريق الأبيض".
أوضح مدرب الزمالك السابق أن رمضان صبحي لاعب رائع وتمنى التعاقد معه حين كان مدرباً للزمالك وأيضاً عبد الله السعيد ولكن المفاوضات لم تكتمل وقتها.
وأكمل أن أكثر لاعب دربه وتوقع تألقه ولكن ذلك لم يحدث هو الإيفواري رزاق سيسيه لأنه كان مبهراً مع الاتحاد ولكنه لم يظهر بنفس المستوى مع البنك الأهلي.