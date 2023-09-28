شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتصدر غيابات الإسماعيلى أمام الاتحاد بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، 7 لاعبين أمام فريق الاتحاد السكندرى في المباراة المقرر إقامتها على استاد الإسماعيلية في السابعة مساء اليوم الخميس، في إطار منافستا الجولة الثانية من دوري نايل.

واستبعد إيهاب جلال صالح جمعة من قائمة الدراويش لعدم جاهزيته البدنية والفنية للمشاركة في المباريات، بجانب كل من محمد بيومى، حازم مرسي، محمد وجدى، أبو بكر حمزة، مصطفى فارس، محمد عمار لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمد فوزى، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، كريم عرفات، أحمد محسن، حمدى النقاز، أياد العسقلاني

الوسط: عماد حمدى، محمد حسن، عمر الساعى، محمد مخلوف، عبد الله سعيد، عبد الرحمن مجدى، محمد عبد السميع، محمود الشبراوي، نادر فرج، مروان حمدى

الهجوم: باسم مرسي، ياو أنور، حسن صابر

واستقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى ، على تواجد الغانى ياو أنور في خط هجوم الفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وقرر إيهاب جلال عودة ياو أنور لقيادة هجوم الدراويش فى مباراة زعيم الثغر، بعدما جلس اللاعب بديلا في مباراة زد بالجولة الأولى للمسابقة وشارك في ودية بورفؤاد التي أقيمت مساء الجمعة وسجل هدفين ليقود الفريق الأصفر للفوز بثلاثية دون رد.