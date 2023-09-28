شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي بين عامر حسين و أيمن يونس على موعد انتهاء بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائي عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، وأيمن يونس نجم الزمالك فى تحدى ، على موعد انتهاء بطولة الدوري للموسم الجاري 2023 – 2024 .

وفي مداخلة هاتفية لعامر حسين على إذاعة أون سبورت إف إم لبرنامج أيمن يونس ، استفسر خلالها يونس عن موعد إنتهاء بطولة الدوري في ظل كثرة التوقفات الدولية للمنتخبات و البطولات الخاصة بالأندية هذا الموسم ، ليرد عليه عامر حسين بإنتهاء المسابقة في 30 يوليو رغم كثرة الإرتباطات و التوقفات الغريبة هذا الموسم من قبل الاتحاد الأفريقي الذى طبق بطولة السوبر ليج لأول مرة.

أكد أيمن يونس صعوبة إنتهاء المسابقة في 30 يوليو ودخل في تحدي مع عامر حسين على عزومة غداء في الإسكندرية ، وهو ما وافق عليه عضو اتحاد الكرة .

أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء رسميا نظام بطولته المستحدثة كأس السوبر للأندية الأبطال والتي ستقام بمشاركة أربعة فرق في الإمارات في الفترة ما بين 23 لـ28 ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة كل من: بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية، ووصيف الدوري، وحال تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة، أما حال فوز فريق ببطولتين آخرتين سيتم اختيار فريقا بناء على مركزه في الدوري.

وبناء عليه وفي النسخة المقبلة سيشارك كل من الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وفي انتظار تحديد بطل كأس مصر.