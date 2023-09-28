شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه غانا غدا بالدور الثانى بكأس العالم للصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى غدا الجمعة منتخب كرة القدم للصم فى الدور الثانى من بطولة كأس العالم لكرة القدم للصم مع نظيره غانا بالبطولة التى تقام بماليزيا

وفاز المنتخب على نظيره الماليزى صاحب الأرض بنتيجة 1/0 احرزه ماهر الجوهرى فى آخر مباريات الدور الاول ليحصل على العلامه الكاملة

وكان المنتخب المصرى قد فاز على نظيره الأمريكي بنتيجة 3/2 وفاز على ألمانيا بنتيجة 3/1

وتقام البطولة فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل، ويشارك فيه 19 منتخبا يمثلون قارات العالم.

ويضم المنتخب في البطولة 24 لاعبا هم: محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدرى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقى وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحى وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهرى ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام وهشام سليمان مدرب حراس مرمى والسيد جمعه إدارى وحماده حسنى أخصائى العلاج الطبيعى.

جدير بالذكر أن المنتخب المصرى فاز بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا عام 2022.