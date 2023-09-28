شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يشارك فى التدريبات الجماعية .. وبرنامج خاص للاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التقسيمة الفنية بشكل كامل، خلال التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان أوباما اكتفى خلال مران أمس الأربعاء بأداء الفقرات الأولى من المران، وشارك في الفقرة البدنية وجانب من تدريبات الكرة، ولم يشارك في التقسيمة الفنية بقرار من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وخاض أوباما فقرات مران اليوم الخميس بشكل طبيعي سواء الجانب التأهيلي و البدني بالإضافة إلى الحصة الخططية و التقسيمة الفنية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقبلة.

كما وضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم ، وحرص الجهاز الفني خلال هذه الفقرة بالنزول بالحمل البدني للاعبين في ظل اقتراب المواجهة المرتقبة أمام أرتا سولار الجيبوتي و المقرر لها يوم السبت المقبل.

وقاد علاء رجب مخطط الأحمال الفقرة التأهيلية، وأدى لاعبو الفريق بعض تدريبات التأهيل المتنوعة بجانب الإطالات حتي يتم تجهيزهم بأفضل شكل بدني ممكن للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.