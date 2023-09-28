شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: طموح زد فى الممتاز بلا سقف.. وهدفنا تقديم مستوى قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في أول مباراتين بالدوري الممتاز، بعد الفوز على الإسماعيلي والجونة وتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط مع مودرن فيوتشر.

قال صلاح الدين في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " أن فريقه نجح في الظهور بشكل جيد وكانت البداية موفقة للفريق في ظهوره الأول بالدوري الممتاز، مؤكدا أن القادم سيكون أفضل بالنسبة لزد مع زيادة الانسجام ووصول اللاعبين إلى قمة اللياقة البدنية.

شدد مدير الكرة بنادي زد على أن طموح فريقه في الدوري الممتاز بلا حدود أو سقف ولكن هدفنا في أول مواسمنا بالممتاز هو البقاء في الدوري وتقديم مستوى جيد، مؤكدا أن الجميع في حالة تركيز شديدة من أجل تقديم الأداء المطلوب ومساعدة الفريق في الظهور بمستوى قوي.

أضاف أن فريقه فضل تثبيت تشكيل فريقه أمام الجونة، بعد ظهور كل العناصر التي شاركت في مباراة الإسماعيلي بشكل مميزي وتقديم المستوى المميز، حيث يرغب الجهاز الفني في زيادة حالة التجانس بين اللاعبين ثم إدخال باقي العناصر مع اشتعال منافسات الدوري.