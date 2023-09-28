شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد انتظام متولى فى التدريبات الجماعية بعد موقعة سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود متولي مدافع الأهلي أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، قبل بداية الموسم الحالي وابتعاده عن المشاركة رفقة فريقه في المباريات.

ويتحدد موقف متولي من الانتظام في التدريبات الجماعية بعد استئناف التدريبات الجماعية عقب الانتهاء من مواجهة سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للأهلي موقف متولي من المشاركة في التدريبات الجماعية سواء بعد الإنتهاء من مباراة فريقه ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر من نسخته القديمة، أو بعد مباراة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري على أقصى تقدير، بعدما قطع شوطا طويلا من التأهيل.

ويبحث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، مع جهازه المعاون أزمة هجوم الفريق في مباراة سان جورج الأثيوبي المقرر لها مساء غداً ، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يأمل الأحمر في تجاوزها بعد الفوز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة قبل ايام .

ويعاني الهجوم الأهلاوي من أزمة في مباراة الغد بسبب إصابة صلاح محسن في العضلة الأمامية وحاجته للتأهيل والعلاج فترة تقترب من العشرة أيام ، كما اشتكى كهربا من شد عضلي ورغم أن الشد بسيط إلا أن مشاركته في مباراة الغد قد تكون صعبة وهو ما سيتحدد خلال الساعات المقبلة.

ويدرس كولر مع معانيه موقف الهجوم الأهلاوي في مباراة الغد خاصة وأن المباراة لن تشهد مشاركة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الجديد لأنه تم قيده بعد يوم 31 أغسطس الماضي وبالتالي لا يحق له المشاركة مع الأهلي في دور الـ32 وسيكون مُتاح للمشاركة مع الأهلي بداية من دور المجموعات .

كما أن المدرب السويسري كان يرغب في إراحة الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق من لقاء الغد للإجهاد لكن تأزم الموقف هجومياً قد يجعل المدير الفني يُعيد التفكير في مسألة إراحة اللاعب الجنوب أفريقيا أمام بطل جنوب أفريقيا.