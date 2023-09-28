الامارات | مجمع الجداف روتانا يفتتح أحدث ملعب كرة قدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجمع الجداف روتانا عن افتتاح أحدث مشاريعه، ملعب كرة قدم متطور، سيعيد تعريف المشهد الرياضي في دبي.

وشهد الافتتاح مشاركة نجوم كرة القدم المحترفين أمثال الأسطورة باكاري سانيا لاعب نادي أرسنال السابق، إلى جانب لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين السابقين كافون لويس ونيك مينيراث وعامر الساطي، وأخيراً لاعب المنتخب الوطني الإماراتي الحالي يحيى الغساني.

ورافقت هذه المناسبة الهامة إزاحة الستار عن ملعب كرة قدم حديث ومتطور داخل مجمع الجداف روتانا، الذي بدوره يضم ثلاثة فنادق فاخرة تتميز جميعها بالعصرية والديكورات الأنيقة، كفندق الجداف روتانا سويت وأريبيان بارك دبي وشقق بارك دبي. ويوفر 730 غرفة فاخرة وأنيقة مجهزة بشكل مثالي بجميع وسائل الراحة المتطورة، بالإضافة إلى تسعة خيارات لتناول الطعام من مختلف أنحاء العالم تلبي رغبات الأذواق العالمية المختلفة.

ومن أبرز المميزات التي حظي بها مجمع الجداف روتانا هي ملعب كرة القدم الحديث، والذي صمم لاستقطاب الفرق الرياضية المحترفة والأكاديميات للتدريبات، موفراً مرافق غرف الملابس عالية المستوى لتلبية احتياجات اللاعبين المحترفين والهواة المتحمسين على حد سواء. لم تغير هذه المنشأة الرياضية قواعد اللعبة فحسب بل أصبحت حدثاً بارزاً في مجال الضيافة والرياضة معاً في مجتمع الجداف الراقي والمتطور في نمط حياته اليومية والعملية. وكونه الملعب الوحيد من نوعه في بيئة فندقية وسط دبي، هذا يجعله إضافة فريدة إلى العروض الرياضية في المدينة.

وتعليقاً على حفل افتتاح ملعب كرة القدم الجديد، قال هيثم عمر المدير العام لمجمع فندق الجداف روتانا سويت، أريبيان بارك دبي-إيدج من روتانا وشقق بارك دبي – إيدج من روتانا: «لقد كان من دواعي سرورنا استضافة هذا الحفل المذهل والذي شرفه بحضوره اللاعب الكبير باكاري سانيا. الملعب مفتوح الآن لأندية كرة القدم والهواة، ونحن نجري بالفعل محادثات مع المنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم، بالإضافة إلى الأندية المرموقة من جميع أنحاء المنطقة وأوروبا».