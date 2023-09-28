شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يطير إلى قطر الجمعة للمشاركة في البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق سلة الاتحاد السكندري إلى قطر غدا الجنة للمشاركة في البطولة العربية للسلة والتى تقام بقطر خلال أكتوبر المقبل

وأعلن الاتحاد العربى لكرة السلة جدول مباريات البطولة العربية لكرة السلة والتى تقام بقطر فى الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، والتى يشارك فيها الأهلى والاتحاد من مصر، ووفقا لجدول البطولة فجاءت مباريات الأهلى كالتالى:

الأحد 1 أكتوبر

الأهلى مع دجلة الجامعة

الإثنين 2 أكتوبر

الاتحاد السكندري مع اتحاد الجزائر

الأهلى مع الاتحاد الليبى

الثلاثاء 3 أكتوبر

الاتحاد السكندري مع دينامو اللبناني

الأربعاء 4 أكتوبر

الأهلى مع مجد طنجة

الخميس 5 أكتوبر

الاتحاد السكندري مع الأهلى القطري

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.