شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريبات لمواجهة آرتا سولار بالكونفدرالية صباح الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، خوض المران الختامي صباح غدا الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق ظهر غدا بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام بطل جيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

من ناحية أخرى، وصل إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، طاقم تحكيم من غانا المكلف من جانب أخطر الأفريقي لكرة القدم بإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها السابعة مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، كما اختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.

ووصلت بعثة أرتا سولار الجيبوتى إلى القاهرة أمس الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك.