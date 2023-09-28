شكرا لقرائتكم خبر عن مزق عضلات البطن السفلية يبعد مدافع سموحة عن الملاعب شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب بركات حجاج مدافع فريق سموحة، عن تدريبات الفريق السكندى لمدة شهرا بعد إصابته بمزق في عضلات البطن السفلية ليغيب عن مباريات سموحة في الفترة المقبلة.

ويعانى بركات حجاج مدافع من الإصابة بمزق في عضلات البطن السفلى والتي أثرت بدورها على عضلات الضامة للاعب والتي تحتاج لوقت طويل وهو ما أبعدته عن مباراتى سموحة أمام زد وبلدية المحلة ومن المقرر أن يواصل الغياب لمدة شهر إضافى.

ويحتاج بركات حجاج لمدة شهر من أجل التعافى بشكل كامل من الإصابة والمشاركة في التدريبات ومن ثم مباريات سموحة المقبلة سواء في الدورى أو كأس رابطة الأندية أو الكأس الجديد.

ومن جانبه، عبر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بلدية، وأن فريقه نفذ الضغط بشكل مثالى فى الشوط الأول، موضحاً أن نتيجته كان من الممكن أن تنتهى بأكثر من هدف خاصة أن الفريق السكندرى أضاع العديد من الفرص.

وأشار المدير الفنى لسموحة إلى أن أداء لاعبيه لم يعجبه فى الشوط الثانى، مؤكداً أنه هددهم بخصم أموال من مستحقاتهم حال تراجع مستواهم، حيث افتتح التسجيل لسموحة أحمد خالد السيد فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف عمرو قلاوة الهدف الثانى للفريق السكندرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 56.