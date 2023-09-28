شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب رشاوى مزعومة حول قضية تحكيم.. برشلونة أمام القضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد (رويترز)

كشفت وثيقة من محكمة اطلعت عليها رويترز الخميس أن نادي برشلونة الإسباني يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه في دفع رشى ضمن قضية تتعلق بمزاعم فساد بلجنة الحكام في البلاد خلال عقدين.

وذكرت محكمة برشلونة أن الشرطة فتشت مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد الخميس، ضمن التحقيقات الدائرة في «فساد ممنهج محتمل» بلجنة الحكام الإسبانية

واتسعت دائرة التحقيق لتشمل برشلونة كمشتبه فيه.

وقال القاضي المسؤول عن التحقيق خواكين أجيري لوبيز في وقت سابق هذا الشهر إن برشلونة ربما استفاد من الفساد المزعوم.

وفي مارس آذار الماضي قدم مدعون شكوى تتعلق بمدفوعات مزعومة بأكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) على مدار 17 عاماً إلى شركات مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نجريرا نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني في الفترة من 1993 إلى 2018.

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى نجريرا أو الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الإسباني أو برشلونة

ونفى برشلونة ارتكاب أي مخالفة وقال في بيان في فبراير/شباط الماضي، إنه دفع من أجل مشورة خارجية لإمداده «بتقارير فنية تتعلق بالتحكيم الاحترافي» مضيفاً أن هذا النشاط شائع بين أندية كرة القدم المحترفة.

وقال القاضي أجيري في وقت سابق هذا الشهر إن نجريرا كان مسؤولاً عن تصنيف وتقييم الحكام لكن لا يوجد دليل حتى الآن على أنه دفع أموالاً لحكام للتأثير في نتائج مباريات.