شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الكلاسيكو.. صدارة مؤقتة لبرشلونة في الدوري الإسباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة (أ ف ب)

سيكون برشلونة حامل اللقب أمام فرصة صدارة مؤقتة الجمعة عندما يستضيف إشبيلية في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني، قبيل الموقعة القوية المرتقبة السبت، بين ريال مدريد ومضيفه المتصدّر المفاجئ لـ«الليغا» نادي جيرونا.

ويسعى برشلونة الجمعة إلى العودة إلى سكة الانتصارات التي شهدت عرقلة لسلسلة النادي الكتالوني في التعثّر أمام ريال مايوركا 2-2 الثلاثاء.

ذلك أن فريق المدرب تشافي استهل موسمه بتعادل سلبي على أرض خيتافي في 13 أغسطس/آب الماضي، ليحقق مذاك 6 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات، منها 5 في الدوري، قبل أن يفرمل مايوركا انطلاقته القوية.

وإذ يحتل برشلونة حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري مع 17 نقطة، يستضيف إشبيلية الذي استعاد توازنه الثلاثاء أيضاً، منتشياً بفوز كبير على ضيفه ألميريا 5-1.

وحقّق إشبيلية الذي استهل موسمه بثلاث هزائم توالياً في الدوري إضافة إلى خسارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية بخلاف نهاية الموسم الماضي الذي توجه بالظفر بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» للمرة السادسة في تاريخه، فوزه الأوّل بعد تعادلين في مختلف المسابقات أمام لنس الفرنسي 1-1 في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، ليعود ويسقط مجدداً في فخ التعادل أمام أوساسونا سلباً في «لا ليغا» في المرحلة الماضية.

ويحتل إشبيلية حالياً المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، علماً بأنه يملك مباراة مؤجلة أمام أتلتيكو مدريد.

جيرونا الحصان الأسود؟

وإذا كانت الأنظار ستبقى شاخصة صوب كتالونيا، فإن الضوء سيكون باتجاه نادي جيرونا الذي أخذ أندية الدوري الإسباني بغتة، واقتحم على حين غرّة صدارة ترتيب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه.

هذا النادي الذي تأسس في عام 1930، بات متربعاً على عرش الـ«ليغا» مع 19 نقطة، عقب تحقيق فوزه السادس توالياً على فياريال 2-1 الأربعاء، وهو لم يخسر أي مباراة في سبع مراحل حتى الآن، ويتقدّم بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يواجهه السبت.

ويبدو أن جيرونا بات على طريق توأمه الإنجليزي مانشستر سيتي، إذ إن تصاعده التدريجي بدأ في عام 2017 منذ استحوذت «مجموعة سيتي» الإماراتية على 44,3 في المئة من أسهمه.

وبعدما حلّ عاشراً في الموسم الماضي، في أفضل ترتيب له حينها، يسعى النادي ومدربه ميتشل، إلى الانتهاء في النصف الأعلى من الترتيب هذا الموسم.

ومعروف عن النادي الكتالوني المستجدّ أن مشجعيه يطلقون عليه لقب «توزودوس»، أي «العنيد»، بسبب مساعيه التي لا تكلّ ولا تملّ وتصميمه على الوصول إلى أهدافه وإن تأخرت، فهل يبقى جيرونا بالزخم نفسه ويسجّل مفاجأة من العيار الثقيل أمام رجال المدرّب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الساعي إلى ترسيخ الاستقرار في ناديه.

وتلقى النادي الملكي ضربة جديدة الأربعاء، خلال الفوز على لاس بالماس 2-0، مع إصابة مدافعه الدولي النمساوي دافيد ألابا، ما يزيد من معاناته في خط الدفاع مع غياب البرازيلي إدير ميليتاو أيضاً.

وفي أبرز المباريات الأخرى، يستضيف ريال سوسييداد نادي أتلتيك بلباو يوم السبت في صراع على المركز الرابع، فيما يحلّ قادش ضيفاً على أتلتيكو مدريد وفالنسيا على ريال بيتيس الأحد.