الأولوية لصلاح أم سون؟.. خبراء الفانتازي يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يناقش فريق خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي، الأختيار بين لاعبي خط الوسط المتألقين صلاح وسون، في حال ما إذا سيشترون لاعب واحد فقط من بينهم.

مع تألق كل من محمد صلاح (12.5 مليون جنيه إسترليني) وسون هيونج مين (9.2 مليون جنيه إسترليني) في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى أن لديهم مباريات مصنفة "جيدة"، فقد تناقش لجنة خبراء الكشافة حول اللاعب الذي يجب على مدربي فانتازي منحه الأولوية.

وقال خبير الفانتازي، براس: "إنني أتطلع إلى تفعيل خاصية "الوايلد كارد" في الجولة العاشرة، ولكن حتى ذلك الحين أخطط للاستمرار مع سون وهالاند (14.1 مليون جنيه إسترليني)، بدءًا من الأسبوع العاشر فصاعدًا قد أقوم بشراء صلاح بدلا من سون بسبب مبارياته الرائعة، لكن لن يتواجد الثلاثي في تشكيلتي لأن ذلك سيؤثر على توازن فريقي كثيرًا".

ومن جانبه قال خبير الفانتازي هاري دانيلز: "بالنسبة لي سون أفضل من صلاح بسبب فارق السعر، كلاهما سيكون رائعًا وهذه حقيقة، ولكن إذا اضطررت إلى اختيار أحدهما، فإن سون هو الأفضل".

وأردف خبير الفانتازي لي بونفيلد: "أصبح من الصعب تجاهل تألق صلاح وكذلك مباريات ليفربول، المصري يفرض نفسه أمام كل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بكل ثبات، إذا كنت سأحتفظ بهالاند، فسيكون من الصعب تواجد الثلاثة، لكن أولويتي ستكون صلاح".

وقال مارك ماكجيتيجان: "من الصعب للغاية ضم صلاح وسون إلى جانب أمثال هالاند وبوكايو ساكا (8.7 مليون جنيه إسترليني) وجيمس ماديسون (7.9 مليون جنيه إسترليني) وكيران تريبير (6.6 مليون جنيه إسترليني)، من السهل شراء سون، لذا فهو اللاعب الذي سأستهدفه قريبًا، وسيكون صلاح أحد اختيارات تفعيلي لخاصية "الوايلد كارد" في غضون أسابيع قليلة".

ومن جانبه قال خبير الفانتازي نيك هاريس: "إنه موقف صعب للأختيار بين صلاح وسون في الوقت الحالي، سأحاول الحصول على كليهما إذا استطعت تفعيل "الوايلد كارد" الخاص بي، لكن من المحتمل أن يعني ذلك القيام بتضحيات آخرى، مثل عدم وجود ماركوس راشفورد (8.9 مليون جنيه إسترليني) وربما خسارة ساكا أيضًا".

وأضاف خبير الفانتازي بن كرابتري: "كلاهما خيار جيد لكن من الصعب امتلاكهما بجانب هالاند وساكا، يبدو سون رائعًا في الوقت الحالي وقد ينتهي به الأمر إلى أن يتفوق على صلاح إذا استمر في مركز المهاجم".

وقال أوتكارش دالميا: "لم يكن لدي سوى 0.2 مليون جنيه إسترليني فقط ولن أتمكن من شراء سون بجانب صلاح بعد تفعيل خاصية الوايلد كارد، لذلك أخطط لبيع ساكا وشراء ماديسون قريبًا أو بيع فابيان شار (5 مليون جنيه إسترليني) وشراء مدافع بقيمة 4.7 مليون جنيه إسترليني أو أقل لتحمل تكاليف لاعبي خط الوسط".

وأضافت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "مع خوض كل من ليفربول وتوتنهام سلسلة جيدة من المباريات بعد أن يلعبوا مع بعضهم البعض في الأسبوع السابع، يجب أن يكون كل من سون وصلاح هدفين رئيسيين لكل مدربي فانتازي، وسأبحث عن طريقة لشراء كلاهما".

واختتمت: ومع ذلك، إذا كان يجب شراء واحد فقط فسأختار صلاح في الغالب لأن لدي بالفعل ماديسون من توتنهام، وفي ليفربول فإن خطر التناوب في بعض اللاعبين الآخرين أعلى لذا أفضل الاستثمار في صلاح من أجل الأمان بالإضافة إلى إمكانياته الكبيرة".