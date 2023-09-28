فانتازي.. انخفاض سعر لاعب أرسنال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتغير أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 28 سبتمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ماتي كاش (أستون فيلا) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

بيرند لينو (فولهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

كاي هافرتز (أرسنال) 7.1 مليون جنيه إسترليني.

يوري تيليمانس (أستون فيلا) 5.7 مليون جنيه إسترليني.

إنزو فرنانديز (تشيلسي) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

ساسا لوكيتش (فولهام) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) 4.2 مليون جنيه. إسترليني.

ريس نورينجتون ديفيز (شيفيلد يونايتد) 3.9 مليون جنيه إسترليني.