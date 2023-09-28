شوبير يكشف سبب فرمان كولر بمنع موديست من المشاركة في المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، قرار جديد من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، بشأن مشاركة الفرنسي أنتوني موديست في المباريات خلال الفترة المقبلة.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "كولر، يرى أن الفرنسي موديست غير مكتمل اللياقة البدنية، ولاحظ ذلك خلال مشاركة اللاعب في مباراة المصري البورسعيدي بالدوري".

أضاف "شوبير": "كولر قرر وضع برنامج تأهيلي لموديست خلال المرحلة المقبلة، حيث يتدرب في صالة الجيم صباحًا، ومع الفريق بالمساء، واللاعب يستجيب بشكل ملحوظ".



وأتم تصريحاته: "كولر قرر عدم مشاركة موديست في أي مباراة، إلا وهو مكتمل اللياقة، حتي يكون جاهز تماما".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع أنتوني موديست خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده مع فريق بروسيا دورتموند الألماني.