فانتازي.. بوتشيتينو يقدم تحديثًا بشأن إصابه بن تشيلويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أكد المدير الفني لنادي تشيلسي ماوريسيو بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على برايتون 1-0 في الدور الثالث لكأس كاراباو، أن الفريق يستحق الانتصار، وتحدث عن إصابة تشيلويل في الشوط الثاني.

وقال بوتشيتينو: "أنا سعيد جدًا بالأداء والفوز، أنه من المهم المضي قدمًا في المنافسة على البطولات وبناء الثقة".

وتابع المدرب الأرجنتيني: "ليس من السهل أبدًا اللعب في مثل هذه ظروف ومواقف، وكان لا بد من الفوز اليوم، وأعتقد أننا سيطرنا على المباراة في الشوط الثاني واستحقينا الفوز".

وقدم مدرب تشيلسي تحديثًا بشأن إصابه بن تشيلويل، الذي خرج في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني: "نحن بحاجة إلى إجراء بعض الفحوصات غدا، لكنني أعتقد أنها أوتار الركبة".