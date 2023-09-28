استعدادا لأرتا سولار.. تدريبات خاصة لمدافعي الزمالك وعودة أوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، فقرة تدريبية لمجموعة المهاجمين و المدافعين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و تولى مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على تدريب مجموعة المدافعين، وتم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة بهم .

في حين تولى أحمد مجدي وفريدى هيريرا هيرناندو المدربين المساعدين قيادة تدريبات المهاجمين، وتم خلالها التركيز على إنهاء الهجمة بالشكل الأمثل.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني على متابعة تدريبات المدافعين والمهاجمين وقام بتوجيه اللاعبين لتنفيذ المطلوب.

وفي المقابل، شارك يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق، في التقسيمة الفنية بشكل كامل، بعدما اكتفى خلال مران أمس الأربعاء بأداء الفقرات الأولى من المران، وشارك في الفقرة البدنية وجانب من تدريبات الكرة، ولم يشارك في التقسيمة الفنية بقرار من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وخاض يوسف إبراهيم "أوباما" فقرات مران اليوم الخميس بشكل طبيعي سواء الجانب التأهيلي و البدني بالإضافة إلى الحصة الخططية و التقسيمة الفنية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقبلة.