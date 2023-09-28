فانتازي.. الأرقام تحسم الجدل بين صلاح وسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يقوم كشافة الدوري الإنجليزي بتحليل أداء لاعبي خط الوسط المتميزين قبل جدول مباريات مصنف "جيد" لكل من محمد صلاح وسون هيونج مين وفقا للموقع الرسمي لفانتازي.

أدى المستوى الأخير لمحمد صلاح (12.5 مليون جنيه إسترليني) وسون هيونج مين (9.2 مليون جنيه إسترليني) إلى زيادة جاذبيتهما بشكل كبير في فانتازي الدوري الإنجليزي، كما أن جداولهما المقبلة الجيدة تلزم مدربي فانتازي إمتلاك لاعب من بينهم على الأقل.

واستمتع صلاح ببداية مثالية هذا الموسم، حيث شارك في الأهداف بكل مباريات ليفربول الست الأولى من الدوري الإنجليزي، ويبعد نقطة واحدة عن صدارة ترتيب أكثر لاعبي خط الوسط تحقيقا للنقاط برصيد 43 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يتقاسم سون صدارة ترتيب لاعبي خط الوسط الأكثر تحقيقا للنقاط مع بوكايو ساكا لاعب أرسنال (8.7 مليون جنيه إسترليني) بفضل مركزه الجديد في تشكيل توتنهام.

بدأ تألق الكوري الجنوبي من الجولة الرابعة، حيث سجل جميع أهدافه الخمسة هذا الموسم في آخر ثلاث مباريات.

فمنذ تألق سون في الجولة الرابعة حقق 36 نقطة حتى الآن، حيث سجل ثلاثية في مرمى بيرنلي، وثنائية أمام أرسنال.

نقاط صلاح البالغة 28 تضعه في المركز الثالث بدءًا من الأسبوع الرابع فصاعدًا، بينما يحتل إيرلينج هالاند (14.1 مليون جنيه إسترليني) المركز الثاني برصيد 32 نقطة خلفا لسون هيونج مين.

وعلى الرغم من أن صلاح ظل في مركزه المعتاد على الجانب الأيمن، إلا أنه حقق تهديدا على مرمى الخصم شبه مماثل مع سجل سون منذ أن شارك في مركز المهاجم.

ويتمتع الكوري الجنوبي بتفوق بسيط للغاية في التسديدات داخل منطقة الجزاء، حيث حصل على أربع فرص ضعف فرصتين لصلاح، ومع ذلك فقد تنافس سون مع نجم ليفربول عندما يتعلق الأمر بتقديم فرص التسجيل لزملائه في الفريق.

وسجل صلاح ثلاثة أضعاف عدد التمريرات المحققة، وصنع ست فرص في مبارياته الثلاث الأخيرة مقارنة بواحدة من سون.

لقد تجاوز سون معدل تسجيل الهدف المتوقع له بكثير نتيجة لمهاراته في إنهاء الهجمات، حيث سجل خمسة أهداف من معدل توقع تسجيل للهدف (xG) البالغ 1.79 فقط.

مع الأخذ في الاعتبار تمريراته المتوقعة (xA) البالغة 0.43، فهذا يعني أن نجم توتنهام لديه xGI Delta (المقياس الذي يقيس عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة التي حققها اللاعب بالفعل مقارنة بما يتوقع تحقيقه) يبلغ +2.78.

وتفوق صلاح على منافسه الكوري الجنوبي في "xG" معدل توقع التسجيل، و "xA" معدل توقع الصناعة.

ليصبح "xGI" (معدل تسجيل الأهداف والصناعة) 3.88، وقد بلغ "xGI Delta" (المقياس الذي يقيس عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة التي حققها اللاعب بالفعل مقارنة بما يتوقع تحقيقه) +0.12.

ويتمتع كلا اللاعبين أيضًا بجدول مباريات تصنيفه "جيد" بعد مواجهتهما وجهاً لوجه في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في النهاية، فإن قدرة صلاح على تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة تمنحه الأفضلية بالنسبة لمدربي فانتازي الذين يجب عليهم الاختيار بين الثنائي، لكن امتلاك كليهما تبدو استراتيجية أكثر فعالية بكثير.