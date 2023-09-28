شكرا لقرائتكم خبر عن زد راحة 48 ساعة بعد الفوز على الجونة واعتلاء صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق زد منح لاعبيه راحة 48 ساعة، اليوم الخميس وغدا الجمعة، بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب خالد بشارة في ثاني جولات الدوري المصري الممتاز.

ورفع زد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري متساويا مع مودرن فيوتشر، بتحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين بالمسابقة، بعد الفوز على الإسماعيلي بالجولة الأولى والجونة في الجولة الثانية.

ويستأنف فريق زد تدريباته بدءا من السبت المقبل استعدادا لمباراته ضد بلدية المحلة يوم الثلاثاء المقبل في ثالث أسابيع الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن زد يشارك في الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه، بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة في الموسم الماضي.

وفاز زد على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله مصطفى سعد قبل أن يفوز على الجونة بنفس النتيجة بهدف سجله محمد سمير.

وحصل ثنائي زد علي لطفي ومحمد سمير لاعبي زد على لقب رجلي مباراتهما أمام الإسماعيلي والجونة.