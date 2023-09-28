شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة السوبر المصرى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة و مجلس أبو ظبي الرياضى ، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء ، عن التفاصيل الخاصة ببطولة كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق لأول مرة وجاءت كالتالي :

ج .. تم الإعلان عن إقامة بطولة السوبر الرباعي في الفترة من 23 إلي 28 ديسمبر المقبل.

ج .. يشارك في البطولة بصفة رسمية أربعة فرق و هي بطل الدوري، صيف الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس الرابطة ، وتم تحديد الأهلي بصفته بطل الدوري وبيراميدز وصيف الدوري، وسيراميكا بطل كأس الربطة، بينما لم يتم حسم الفريق الرابع وإنتظار نتيجة مباراة إنبي أمام الأهلي في الدور قبل النهائي لكأس مصر وفي حالة فوز إنبي سيشارك بصفة نهائية في السوبر أما في حالة الخسارة فسيتم إختيار فيوتشر كرابع بطولة الدوري الموسم المنقضي.

س .. ما هي جوائز بطولة السوبر المصري ؟

ج .. أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري للأبطال، عن جوائز البطولة في نسختها الأولى، حيث يحصل الفائز ببطولة السوبر على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 125 ألف دولار، وميدالية فضية، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية، بينما يحصل صاحب المركز الرابع والأخير على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.

س .. ما هو نظام البطولة ؟

ج . ضرب الأهلى موعدا مع سيراميكا في المباراة الأولى ببطولة كاس السوبر للأندية الأبطال، التي أعلن اتحاد الكرة واللجنة المنظمة على نظامها ومباراتي نصف النهائي.

وحسب نظام الرابطة فإن المباراة الأولى ستجمع بين بطل الدوري وكأس الرابطة، فيما تجمع المباراة الثانية بين وصيف الدوري وبطل كأس مصر أو من تأهل حسب نظام البطولة.