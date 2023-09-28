شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يقود هجوم فاركو أمام المصري في الجولة الثانية للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لنادي فاركو عن تشكيل فريقه أمام فريق المصرى في المباراة المقرر الرابعة عصر اليوم الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل لموسم 2023/ 2024 ، و جاء كالتالي :

حراسة المرمى: محمد شيكا

الدفاع: جيفرسون إنكادا - عبد الله بكري - محمود البدري - عزمي غومة.

الوسط: كينجسلي سوكاري - أحمد البحراوي - محمود جهاد - رزقي حمرون.

الهجوم: عمرو وردة و سيف تيري.

بينما أعلن على ماهر المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه و جاء كالتالي :

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - محمد دبش - حسين السيد

الوسط: إلياس الجلاسي - محمود حمادة - سمير فكري

الهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي - محمد الشامي

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط المصرى أمام الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، بينما خسر فاركو أمام فيوتشر بثنائية نظيفة فى نفس الجولة.

وعمل على ماهر المدير الفني لفريق المصرى، على الجانب النفسي لإعادة الثقة للاعبين بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلى، وطلب غلق هذه الصفحة والتركيز على حصد النقاط الثلاثة أمام فاركو، مصححا كل الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون في الجولة الأولى.

وخاض المصرى مباراة ودية أمام الشمس انتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام الأهلي والاطمئنان على حالتهم، للاستفادة منهم أمام فاركو للهروب من المركز الأخير الذي يقبع فيه الفريق بعد رباعية الأهلي.