شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 28 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية منها ، تأجيل مباريات الأهلي و بيراميدز و سيراميكا بالجولة العاشرة بسبب مواعيد السوبر المصري بالإمارات.

الأهلى يفاوض "فيفا" لزيادة حصته من تذاكر مونديال الأندية بالسعودية

يتواصل النادي الأهلي مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لزيادة حصة الفريق الأحمر من التذاكر المخصصة لحضور مباريات كأس العالم للأندية.

الزمالك يختتم تدريبات لمواجهة آرتا سولار بالكونفدرالية صباح الجمعة

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، خوض المران الختامي صباح غدا الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الركبة تهدد مشاركة رضا سليم مع الأهلى أمام سان جورج غدا

يخضع المغربي رضا سليم لاعب الأهلي للفحص من قبل الجهاز الفني للفريق اليوم على هامش مران الفريق الختامي قبل مباراته ضد سان جورج الإثيوبي غدا الجمع في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تأجيل مباريات الأهلى وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا بالجولة العاشرة رسميًا

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تأجيل مباريات الأهلى وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا بالجولة العاشرة، من مسابقة دورى نايل، والتي كان مقررا لها في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر المقبل.

عمرو وردة يقود هجوم فاركو أمام المصري في الجولة الثانية للدوري

أعلن الجهاز الفني لنادي فاركو عن تشكيل فريقه أمام فريق المصرى في المباراة المقرر الرابعة عصر اليوم الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل لموسم 2023/ 2024 ، و جاء كالتالي :

تعرف على رسائل أوسوريو وعبد الهادى للاعبى الزمالك قبل لقاء آرتا سولار

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلى يحدد موعد انتظام متولى فى التدريبات الجماعية بعد موقعة سان جورج

يواصل محمود متولي مدافع الأهلي أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، قبل بداية الموسم الحالي وابتعاده عن المشاركة رفقة فريقه في المباريات.