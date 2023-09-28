شكرا لقرائتكم خبر عن كاستيلو " الأهلي": بطولة أفريقيا لكرة اليد صعبة..وهدفنا استعادة اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق استعد بشكل قوي لخوض بطولة إفريقيا أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل.

وأوضح أن الأهلي يستعد لهذه البطولة منذ شهر يوليو الماضي، بعدما خاض معسكر إعداد في سلوفينيا، وشارك في بطولة كأس الأبطال الدولية بالبوسنة من أجل التحضير المناسب لها، وخاض مواجهات قوية أمام فرق مثل مونبلييه الفرنسي وبرشلونة الإسباني ثم عاد وافتتح الموسم المحلي بخوض عدة مباريات في الدوري نجح خلالها في تحقيق العلامة الكاملة.

وأكد أن الفريق يطمح بشدة للفوز باللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ ست سنوات، وأن الجهاز الفني يحترم جميع الفرق التي تشارك في البطولة، مشيرا إلى قوة التنافس على المستوى القاري، وهو ما يؤكد أن المنافسة ستكون صعبة، خاصة مع الوصول الى الأدوار النهائية.

وشدد على أن الفريق على قلب رجل واحد، وسوف يخوض المباريات بمنتهى الجدية والقوة من أجل تحقيق الانتصارات وصولا إلى التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.