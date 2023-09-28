الامارات | المنصوري يهدي الإمارات ميدالية سادسة في "الآسياد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت الامارات رصيدها من الميداليات الى ست بعد فوز دراجها احمد المنصوري اليوم الخميس ببرونزية سباق الأومنيوم ضمن منافسات الدراجات على المضمار، في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو الصينية.

ونال المنصوري 131 نقطة في السباق، مقابل 178 للياباني كوبوكي كازوشيغي الفائز بالذهبية و143 لليونغ كا يو من هونغ كونغ صاحب الفضية.

وتُعدّ البرونزية الميدالية الأولى للامارات في الدراجات في دورة الألعاب الآسيوية.

وتابع المنصوري (33 عاماً) انجازاته بعدما كان فاز بالمركز الأول في سباق الأومنيوم في دورة ألعاب التضامن الاسلامية في تركيا عام 2022، مهدياً الإمارات ذهبيتها الأولى في تاريخ مشاركتها.

وسبق للامارات ان فازت بخمس ميداليات في هانغجو، جميعها في الجودو عبر ذهبية ماغوميدومار ماغوميدوماروف في وزن فوق 100 كلغ، فضية بشيرلت خرولودوي في وزن تحت 52 كلغ ، وثلاث برونزيات لوبايانمونخ نيرماندانخ في وزن تحت 66 كلغ، وآرام غريغوريان في وزن تحت 90 كلغ، وظفار كوستويف تحت 100 كلغ.