شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل ..تعادل سلبى بين المصرى وفاركو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة فاركو ضد المصري بالتعادل السلبي في المباراة المقرر الرابعة التي تجمعهما اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل لموسم 2023/ 2024 ، وأهدر مروان حمدي ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 40، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي :

حراسة المرمى: محمد شيكا

الدفاع: جيفرسون إنكادا - عبد الله بكري - محمود البدري - عزمي غومة.

الوسط: كينجسلي سوكاري - أحمد البحراوي - محمود جهاد - رزقي حمرون.

الهجوم: عمرو وردة وسيف تيري.

بينما أعلن على ماهر المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه و جاء كالتالي :

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - محمد دبش - حسين السيد

الوسط: إلياس الجلاسي - محمود حمادة - سمير فكري

الهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي - محمد الشامي