شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من رئاسة الجمهورية لنقل بطل الأجسام أشرف فولة للعلاج في مستشفى مُجهّز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواجد وفد من رئاسة الجمهورية بمنزل بطل كمال الأجسام اشرف فولة لنقله إلى مستشفى مُجهّز لتلقى للعلاج في ظل حالته المرضية التي يعانى منها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج أشرف أحمد ذكى الشهير بـ "أشرف فولة" بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام، والذى يعانى من فشل كلوى، ويحتاج إلى تدخل علاجى سريع، حيث تمت إزالة الكليتين نظراً لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

وأكد الرئيس السيسى على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصرى، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة له، وعلى الفور تم التنسيق بين وزارتى الدفاع والصحة لتقييم حالة البطل، وإجراء عملية جراحية لزراعة الكلى بأحد مستشفيات القوات المسلحة، ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة.