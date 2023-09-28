شكرا لقرائتكم خبر عن اشرف فولة لـ"الخليج 365": توجيه الرئيس بعلاجى يؤكد إن مصر لا تنسى أبناؤها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد اشرف فولة بطل كمال الأجسام ان توجيه الرئيس السيسى بعلاجه على نفقة الدولة أمر لم يكن يتخيله ابداً ، وقال اشرف فولة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ان توجيه الرئيس بعلاجه يعكس ويؤكد ان الدولة المصرية تهتم بأبنائها ولا تنسى ابطاله.

وأضاف فولة ان الرئيس السيسى دائما يرعى الرياضيين ويهتم بهم ويوجه بدعمهم وهو ما يؤكد ان مصر ام الدنيا وان الرياضة تشغل حيز كبير من أهتمام الرئيس والدولة المصرية

واختتم البطل ان تعليمات الرئيس بعلاجه شرف كبير ودعم معنوي لاحدود له خاصة وأن ظروفه الصحية صعبة للغاية لذا جاءت "لمسة" الرئيس بعلاجه على نفقة الدولة لتؤكد وقوف سيادة الرئيس في ضهر ابناؤه.

وتواجد وفد من رئاسة الجمهورية بمنزل بطل كمال الأجسام اشرف فولة لنقله إلى مستشفى مُجهّز لتلقى للعلاج في ظل حالته المرضية التي يعانى منها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج أشرف أحمد ذكى الشهير بـ "أشرف فولة" بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام، والذى يعانى من فشل كلوى، ويحتاج إلى تدخل علاجى سريع، حيث تمت إزالة الكليتين نظراً لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

وأكد الرئيس السيسى على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصرى، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة له، وعلى الفور تم التنسيق بين وزارتى الدفاع والصحة لتقييم حالة البطل، وإجراء عملية جراحية لزراعة الكلى بأحد مستشفيات القوات المسلحة، ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة.

وتأتى استجابة الرئيس السيسي لحالة البطل المصرى أشرف فولة فى إطار دعم الرئيس لتوفير الرعاية للأبطال والموهوبين الرياضيين من أبناء الشعب المصرى وتوفير الدعم الكامل لهم.