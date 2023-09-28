شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم فاب الكاميرونى فى انطلاق بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 33/18 فى إطار أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى مع بي أم سي الكونغولي يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءا ثم شبيبة كينشاسا الجزائري يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساءا.

ويترأس بعثة النادي الأهلي خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.