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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسمح لأعضاء القيمة المضافة بالانتخاب بشرط السداد قبل التصويت.. مستند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وأيمن شعراوي المدير الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا بشأن ضريبة القيمة المضافة على الأعضاء.
جاء نص البيان كالتالي: " بناء على رغبة عديد من أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في تقنين أوضاعهم بشأن المستحقات المالية المقررة عليهم، لضريبة القيمة المضافة، ووفقا لما تم في الاجتماع التنسيقي مع السيدات والسادة المرشحين، وسعيهم مع اللجنة الثلاثية لحل تلك الإشكالية لضمان مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في العملية الانتخابية.
ووفقا لما تم مع الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر والحصول على الموافقات الرسمية، تقرر الموافقة على جدولة ضريبة القيمة المضافة والحصول على الموافقات الرسمية على النحو التالي:
يسدد العضو نسبة 50% من القيمة المضافة في موعد أقصاه 5 أكتوبر 2023.
يسدد العضو نسبة 25% من القيمة المضافة في 5 يناير 2024.
يسدد العضو نسبة 25% من القيمة المضافة في 5 مارس 2024
وعلى أن يتحمل العضو باقي ضريبة القيمة المضافة، وأي ضرائب أو غرامات مترتبة على جدولة الضريبة وإخطار مصلحة الضرائب وأحقية الأعضاء الملتزمين بسداد المبالغ المقررة وفقا لتلك الجدولة قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما في حضور الجمعية العمومية "حتى يوم 5 أكتوبر 2023".
يذكر أن المحكمة أوقفت قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني، بمنع ما يقرب من 30 ألف عضو جمعية عمومية بالقلعة البيضاء من التصويت في الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل، بسبب عدم سداد القيمة المضافة.
وحرك أحد المرشحين على عضوية مجلس إدارة الزمالك دعوى بصفة مستعجلة لوقف قرار اللجنة الثلاثية بمنع الأعضاء من التصويت، بسبب عدم سداد القيمة المضافة، وحددت هيئة المحكمة يوم 1 أكتوبر المقبل للحكم النهائى في الدعوى قبل موعد الانتخابات.
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