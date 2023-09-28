شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة: ورش حرفية تحت شعار "حرفتك مهنتك "بمحافظتي الأقصر والدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزيه لتنمية الشباب ، عدد من الورش الحرفية تحت شعار " حرفتك مهنتك " لأعضاء أندية الفتاة والتطوع بعدد من مراكز الشباب بالمحافظات.

حيث شهد مركز شباب الصعايدة بمحافظة الأقصر ، ورشة المفروشات لتدريب الفتيات على قص القماش والتصميم ، في حين إستمرت ورشة تعليم الديكوباج بمركز شباب كفر الشناوي بمحافظة الدقهلية .

يذكر أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية ،تُعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاه والمرأة وأندية التطوع بجميع مراكز الشباب علي مستوى الجمهورية ، والتي تأتي دعماً للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر وإستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل .