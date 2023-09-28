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الشباب والرياضة: ورش حرفية تحت شعار "حرفتك مهنتك "بمحافظتي الأقصر والدقهلية

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القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزيه لتنمية الشباب ، عدد من الورش الحرفية تحت شعار " حرفتك مهنتك " لأعضاء أندية الفتاة والتطوع بعدد من مراكز الشباب بالمحافظات.

 

حيث شهد مركز شباب الصعايدة بمحافظة الأقصر ، ورشة المفروشات لتدريب الفتيات على قص القماش والتصميم ، في حين إستمرت ورشة تعليم الديكوباج بمركز شباب كفر الشناوي  بمحافظة الدقهلية .

 

يذكر أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية ،تُعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاه والمرأة وأندية التطوع بجميع مراكز الشباب علي مستوى الجمهورية ، والتي تأتي دعماً للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر وإستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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