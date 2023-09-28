بعد العودة..النني يوجه رسالة خاصة لآرسنال وجماهيره

الشارقة - اميمة ياسر - علّق محمد النني لاعب وسط منتخب مصر والمحترف في صفوف آرسنال، على عودته للمشاركة في المباريات بعد الإصابة التي لحقت به منذ الموسم الماضي.

وشارك النني في فوز فريقه آرسنال على حساب برينتفورد بهدف دون رد، في لقاء جاء ضمن حسابات دور الـ32 من مسابقة الكاراباو نسخة موسم 2022 - 2023.

وكتب النني عبر صفحته الرسمية على منصة "X" (تويتر سابقًا) :"لا يوجد شيء يمكن مقارنته بالعودة إلى الملعب بعد هذه الفترة الطويلة، أنتم يا مشجعي آرسنال جعلتم الأمر أكثر خصوصية مع ترحيبكم الحار بالأمس، شكرًا لك يا رفاق وشكرًا جزيلاً لكل فرد في النادي لمساعدتي في العودة".وكان محمد النني - 31 عامًا - جدد عقده مع آرسنال منذ 21 فبراير حتى صيف 2024، حيث كان الدولي المصري انتقل إلى صفوف "الجانرز" قادمًا من بازل السويسري في يناير 2016.ويستعد فريق آرسنال لمواجهة بورنموث، يوم السبت المقبل، ضمن حسابات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2023 - 2024.جدير بالذكر أن آرسنال يحتل الترتيب الخامس برصيد (14 نقطة) من ست مباريات، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.