بعد الفوز على مان سيتي.. نيوكاسل يلجأ لاستشاري نفسي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كان الفوز على جوارديولا كافيًا للتعاقد مع استشاري نفسي للاعبي نيوكاسل يونايتد، إذ وجدت إدارة النادي أن المشجعين غير مستوعبين للطفرة في أداء الفريق فكيف يشعر إيدي هاو ولاعبيه.

علم النفس لم يعد تقليداً جديدًا في المجال الرياضي، إذ سبق أن استعان باريس سان جيرمان وغيره من الأندية بطبيب نفسي للتغلب على اللحظات الصعبة للفريق.

استعانت إدارة نيوكاسل يونايتد باستشاري نفسي للفريق، عقب الفوز المفاجئ على مانشستر سيتي في كأس كاراباو،أمس بنتيجة 1-0، كما حافظ الفريق الإنجليزي على نظافة شباكه في آخر ثلاث مباريات وفاز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 8-0 في الدوري الإنجليزي.

قبل أقل من عامين، كانت جماهير نيوكاسل قلقة بشأن اقتراب هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية في الدوري الإنجليزي، لهذا أصبحت الطفرة الحالية للفريق في حاجة إلى استشاري نفسي للتعامل معها.

قال إيدي هاو، المدير الفني لـ نيوكاسل خلال مؤتمر صحفي: "نظرًا إلى تأثيرات اللعبة النفسية على اللاعبين، يتعين عليك اتخاذ قرارات غريزية بدلًا من الإحصائيات البدنية".

أشار هاو إلى أنه يجري بعض التغييرات بناءًا على عاطفة ونفسية اللاعبين، إما لحماية اللاعب أو إعطاء فرصة لشخص آخر.

لاقت ظاهرة الاستعانة بطبيب نفسي لفريق كرة القدم رواجاً في أوروبا خلال فترة فيروس كورونا، إذ تسلسل الإحباط والتوتر إلى نفوس اللاعبين، لهذا قررت بعض الأندية الاستعانة باستشاريين نفسيين منها ليفربول الذي استعان بطبيب علم النفس الرياضي لي ريتشاردسون، للتغلب على القلق الذي تعرض له لاعبو النادي خلال العزل الصحي.