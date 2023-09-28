"دفتر ملاحظات".. كيف تغلب "ميتوما" على قصر قامته و اللغة الإنجليزية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تظهر أفكار وطموحات لاعبي كرة القدم على أرضية الملعب، إذ يبرز تصرفهم في كرة مشتركة مع المنافس تفكيرهم ويظهر طموحهم خلال فترة الانتقالات، لكن على النقيض كشف الياباني كاورو ميتوما لاعب برايتون أسراره عن طريق كتابه "الرؤية".

عبر ميتوتا عن أفكاره وما يريد تحقيقه في كتابه، الذي نُشر في اليابان الصيف الماضي وأصبح من ضمن الأكثر مبيعًا.

سجل صاحب الـ 26 عامًا ثلاثة أهداف ومثلهم تمريرات حاسمة في أول 6 مباريات بالموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، إذ كان هدفه في مرمى بورنموث الأسبوع الماضي بالدوري أسرع هدف يسجله بديل في المسابقة منذ 9 سنوات، وجاء الهدف بعد 16 ثانية من نزوله أرض الملعب.

يستخدم ميتوتا دفاتر الملاحظات اليومية في تسجيل أفكاره مثل التدريب الذي قام به، إذ اعتاد اللاعب على الاحتفاظ بالأوراق المكتوبة لأهدافه قصيرة وطويلة المدى.

عالج ميتوتا مشكلة قصر قامته وصغر سنه، وفقًا لما ذكره في كتابه، عن طريق التدرب على استخدام قدمه اليمنى وإتقانه منذ سن مبكر، كما استخدم اللاعب دراسة أجراها في جامعة تسوكوبا على مجموعة لاعبين.

قام ميتوما بتثبيت كاميرا على رؤوس زملائه في الفريق ولاحظ أن اللاعبين الجيدون لم ينظروا إلى الكرة، إذ أن المراوغة أثناء النظر إلى الكرة تكون أقل نجاحاً من استخدام الرؤية غير المباشرة، وذكر أنه تدرب على تطوير لمس الكرة واللعب أثناء النظر إلى الخصم بدلًا من الكرة والقيام بعدة حركات دون وعي.

تغلب ميتوما على حواجز اللغة، إذ وجد أن تحسين اللغة الإنجليزية هو أول طريق النجومية، وحسن هذا خلال فترة احترافه في بلجيكا.