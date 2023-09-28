بعد 261 يوما.. النني يشارك مع أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عاد محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي للمشاركة مع الفريق، أمس، أمام برينتفورد، في كأس الرابطة الإنجليزية، بعد غياب دام 261 يوم بسبب الإصابة في الركبة، وخضوعه لعملية جراحية.

شارك النني في مباراة أمس، بالدقيقة 82 بدلًا من ريس نيلسون، صاحب هدف فوز أرسنال بالمباراة.

9 يناير 2023، كان الظهور الأخير للنني مع أرسنال في مباراة أوكسفورد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، أحرز فيها الهدف الأول بالدقيقة 63 وانتهت المباراة بفوز أرسنال بنتيجة 3-0.

يذكر أن أرسنال تأهل إلى دور الـ 16 في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، عقب الفوز،أمس، بنتيجة 1-0 في دور الـ 32.