بعد استغاثته بالسيسي.. من هو أشرف فوله لاعب كمال الأجسام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استغاث أشرف فوله، بطل كمال الأجسام بالمسؤولين، أمس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تدهور حالته الصحية ومعاناته من فشل كلوي.

كتب فوله: "طمعان في كرم فخامة الرئيس السيسي وده استغاثة مني له وللدكتور مصطفى مدبولي والله انا حالتي ما تسمح بضياع أي وقت"

وجه اللاعب الشكر للمسؤولين عقب التحرك وإحالة الموضوع للجنة العليا للرعاية الطبية للرياضين، وعلق عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أود أن أعرب عن امتناني وتقديري لكل الجهات الحكومية والقنوات الإعلامية التي تواصلت معي للاطمئنان على صحتي، في الوقت الحالي تركيزي معنياً فقط على حالتي الصحية نظراً لخطورة الوضع، أشكر الجميع على اهتمامهم وأدعوكم للدعاء بالشفاء العاجل".

اختير أشرف فوله ضمن أفضل 100 رياضي عام 2020، بعدما حصد 3 بطولات عالم وهم، بطولة العالم في الهند 2011، الأكوادور 2012 والبرازيل 2014، كما شارك في بطولة العالم في الهند 2021.