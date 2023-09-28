شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل..التشكيل الرسمى لمباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الاتحاد في المباراة المقرر لها بعد قليل، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز

الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: ياو أنور