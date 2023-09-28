شكرا لقرائتكم خبر عن 27 هيئة لها حق حضور عمومية تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تجرى غدا الجمعة الجمعية العمومية العادية لاتحاد تنس الطاولة بمبنى الاتحادات الرياضية بمدينة نصر

وكشف معتز عاشور رئيس الاتحاد ان هناك 27 هيئة لها حق الحضور خلال العمومية، والمقرر ان تناقش الميزانية والحساب الختامى للاتحاد

وأضاف عاشور ان لائحة الاتحاد تن اعتمادها من وزارة الشباب والرياضة وعمومية الغد لايشمل بند الانتخابات

أعلن معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، تأهل منتخب مصر للعبة إلى أولمبياد باريس 2024 على مستوى الفرق، لتمثل قارة أفريقيا بعد الحصول على بطولة أفريقيا على مستوى الفرق رجال وسيدات على حساب منتخب نيجيريا.

وأبدى معتز عاشور سعادته بعد التأهل لأولمبياد باريس، على مستوى الفرق والفردى والمختلط، من خلال البطولة الأفريقية التي أقيمت في تونس.

وقال معتز عاشور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الاتحاد حقق الهدف الذى يسعى إليه، وهو التأهل إلى أولمبياد باريس، وكذلك التتويج بالبطولة الأفريقية.

وأضاف عاشور، أن منتخب مصر للفرق هو الفريق الأفريقي المؤهل لأولمبياد باريس، على مستوى أفريقيا، خاصة أن التأهل للأولمبياد على مستوى الفرق يكون فريق واحد من أفريقيا.