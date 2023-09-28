شكرا لقرائتكم خبر عن «ممثل ليفربول» في البرلمان البريطاني يطالب برحيل «رئيس يويفا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب آيان بيرن، عضو البرلمان البريطاني عن مدينة ليفربول، برحيل أليكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن منصبه على خلفية الأحداث المؤسفة التي وقعت قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

وكتب بيرن خطاباً إلى مارك بولنجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، موضحاً أنه يجب أن يسعى للإطاحة بتشيفرين وكذلك زليكو بافليكا، رئيس يويفا للأمن للسلامة، بعدما عانى الآلاف من المشجعين بسبب غياب إجراءات التأمين.

وأوضح آيان بيرن أنه تواجد في ملعب الأمراء بباريس يوم 28 مايو 2022، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، وشاهد بنفسه معاناة الجماهير من مطاردة الشرطة الفرنسية لهم واعتداءات البلطجية عليهم، إلى جانب انتظارهم عدة ساعات من أجل دخول الاستاد، بحسب صحيفة جارديان.

واتهم بيرن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعريض جماهير ليفربول للخطر الشديد بسبب المحسوبية، موضحاً أنها السبب في تعيين زيليكو بافليكا في منصبه الحيوي، لتولي الاهتمام بسلامة المشجعين، وهي المسؤولية التي أثبت أنه غير قادر على تحمّلها.

يذكر أن أليكسندر تشيفرين عين صديقه زيليكو بافليكا في إدارة السلامة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عقب توليه رئاسته عام 2016، قبل أن يرقيه إلى رئيس الأمن والسلامة عام 2021 عقب تقاعد كيني سكوت.

وقال تشيفرين في تصريحات صحفية إنه اصطحب معه من سلوفينيا عدة أشخاص يثق بكفاءتهم للعمل معه في يويفا، ويؤمن أنهم يستحقون الوجود في مناصبهم مفيدين عالم كرة القدم.