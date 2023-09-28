شكرا لقرائتكم خبر عن «تصريحات السحر» تثير غضب الأهلي المصري ضد ميدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثارت تصريحات تلفزيونية لأحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، غضب الجماهير ووسائل الإعلام المنتمية إلى النادي الأهلي، بعد تلميحه إلى لجوء مسؤولي الأخير إلى السحر.

وتحدث ميدو في أحد الأستوديوهات التحليلية حول المواجهة المرتقبة بين الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية، محذرًا من وقوع إصابات بين لاعبي الفريق السعودي قبل المباراة، مثلما حدث في صفوف الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2020، وضرورة قراءة اللاعبين للقرآن الكريم باستمرار.

وخرج عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في الأهلي ليهاجم ميدو بسبب تصريحاته التي اعتبرها مسيئة إلى صورته قبل الإساءة للقلعة الحمراء، واتهمه بمحاولة استمالة جماهير الزمالك للحصول على منصب في النادي مستقبلًا.

وتحدث القيعي عن تساوي عدد الغائبين في الأهلي عن المباراة مع نظرائهم في الزمالك، حيث لم يشارك 3 لاعبين من كل ناد، بسبب إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وتطرق إلى الحديث عن السحر، مؤكدًا أنه بذلك المنطق يمكن اتهام الزمالك بالأمر نفسه، بعد ضياع عدد من فرص الأهداف المحققة من لاعبي الأهلي خلال تلك المباراة.

وأشار القيعي إلى تصريحات سابقة لميدو تحدث خلالها عن فترة تدريبه للزمالك والحوار الذي دار بينه وبين مرتضى منصور رئيس النادي السابق، حول عدم اقتناعه بأعمال السحر والشعوذة وعدم وجود أي علاقة تربطها بنتائج الفريق.

وأكد أن حديث أحمد حسام عن لجوء إدارة الزمالك للسحر، لم تفده وأدت لإقالته بسبب سوء نتائج الفريق، منتقدًا تصريحاته حول الأهلي داخل استوديو تحليلي لمباريات الدوري السعودي.

ووجه عدلي القيعي رسالة إلى ميدو قال فيها «أنت تعلم أني أحبك، لكن لا تمنح أي أحد فرصة لكي نأمل فيك خيرًا، لتخليك عن ثقافتك الاحترافية والانجراف وراء أفكار لا تمثل الزمالك».

من جانبه، أوضح أحمد حسام ميدو، أن الحديث حول الإصابات قبل مواجهة الأهلي، كان مجرد مزحة قالها مع المتواجدين داخل الأستوديو، ولم يقصد بها أية إساءة.

ولفت ميدو إلى تقديره واحترامه للنادي الأهلي وقيمته كأحد الأندية الكبرى وبطل لدوري أبطال إفريقيا.