شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجانه الدائمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم تشكيل لجانه الدائمة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، حيث ضمت لجنة المسابقات عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد «رئيساً» وفهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس الإدارة «نائباً» ويحيى خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة «عضواً» وفهد عبد الله الكسار «عضواً» وعبد الحكيم عبد الله بلهون «عضواً».
وضمت لجنة الحكام كلاً من سالم علي الشامسي «رئيساً» وحمد أحمد المزروعي عضو مجس الإدارة «نائباً» وإبراهيم عبد الله لعماش «عضواً» وناصر عبد الله الحمادي «عضواً» وخميس حسن الشامسي «عضواً»، وضمت لجنة كرة القدم الشاطئية عمر الحاج المهيري عضو مجلس الإدارة «رئيساً» ويحيى خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة «نائباً» وعمران صالح الجسمي «عضواً» وأحمد محمد المصعبي «عضواً» وإبراهيم يوسف المنصوري «عضواً».
وتم تشكيل اللجنة المالية من هشام محمد الزرعوني عضو مجلس الإدارة «رئيساً» وأمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة «نائباً» وعبد المجيد محمد المرزوقي «عضواً» ولطيفة محمد العوضي «عضواً» ومحمد سالم الكندي «عضواً»، وضمت لجنة الطب الرياضي الدكتور مصطفى السيد الهاشمي «رئيساً» والدكتور سعيد علي آل ثاني «نائباً» والدكتور أحمد إبراهيم عبد الرحمن «عضواً» والدكتورة نجيبة محمد عبد الرزاق «عضواً» والدكتور بسام حسن محبوب «عضواً».
أما لجنة كرة القدم النسائية فتضم كلاً من أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة «رئيساً» وراشد عامر البدواوي «نائباً» وخلود حمدان الحوسني «عضواً» وغالية عبد الله المازمي «عضواً» وفاطمة وليد الزعابي «عضواً».