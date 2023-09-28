شكرا لقرائتكم خبر عن أداء الحارس السنغالي ميندي يثير القلق في أهلي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تبدي جماهير أهلي جدة حالة من القلق بسبب أداء الحارس السنغالي إدواردو ميندي بعدما استقبل مرماه 13 هدفاً في 7 جولات من دوري روشن وهدفين في دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

ويطالب عدد من الأهلاوية مدرب الفريق الألماني يايليسه بمنح الحراس المواطنين فرصة حماية العرين حتى يستعيد حارس تشيلسي السابق ثقته بنفسه بعدما استقبل 13 هدفاً في الدوري منها 9 أهداف فقط أمام الفتح والنصر بواقع 5 أهداف أمام الأول و4 أهداف أمام الثاني.

ويمتلك النادي الحارس محمد الربيعي الذي وقع لمصلحة الهلال مستغلاً دخوله الفترة الحرة، لكن الأهلي لم يسمح له بالالتحاق بناديه الجديد، وفي نفس الوقت لم يستفد منه وتم تحويله للتدريبات الانفرادية.

وكان ميندي صاحب الـ31 عاماً قد انتقل إلى النادي الجداوي في يوليو الماضي في صفقة انتقال لمدة 3 سنوات مقابل 15 مليون يورو للموسم الواحد، وسبق للدولي السنغالي الفوز بعدة جوائز نظير تألقه أهمها أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا 2021، وفي بنفس العام فاز بكأس أفضل حارس في كأس الأمم الإفريقية.