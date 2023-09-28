شكرا لقرائتكم خبر عن مجيدي: فوز اتحاد كلباء على عجمان يعيد الثقة للفريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

شدد فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، على ضرورة الفوز في مباراة عجمان التي تقام مساء الجمعة لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين من أجل استعادة الثقة والخروج من دائرة النتائج السلبية، خاصة أن الفريق لم يعرف طريق الفوز في الدوري حتى الآن، وهذا بالطبع يشكل ضغطاً على اللاعبين والجهاز الفني.

وأضاف: «بغض النظر عن نتائجه هذا الموسم، يعد عجمان من الفرق الجيدة في المسابقة من ناحية الشخصية ولديه لاعبون مميزون، لذلك يجب الحذر واللعب بذكاء وتركيز من أجل الحصول على نقاط المباراة، وبالفعل لاحظت رغبة كبيرة من اللاعبين خلال التدريبات على تصحيح مسار الفريق، وأتمنى أن نحقق الفوز ونسعد عشاق القلعة الصفراء».

وأقر المدرب مجيدي أن أداء المنظومة الدفاعية لم يكن بالصورة المطلوبة، حيث استقبل مرمى الفريق 8 أهداف في مباراتين فقط، وعزا ذلك لدخول عناصر جديدة في تشكيلة الفريق وربما لعدم تأقلمهم بصورة كاملة، لذلك كان التركيز كبيراً على الجانب الدفاعي لتلافي الأخطاء من أجل الظهور بصورة جيدة ومختلفة.

وأكد السلوفاكي فيليب كيش محترف اتحاد كلباء أنهم كلاعبين غير راضين عن أداء الفريق والنتائج السلبية في مباريات الدوري وعازمون على تغيير الصورة، مع الوضع في الاعتبار أن اتحاد كلباء واجه فرقاً قوية في الدوري، ورغم ذلك هناك إحصائيات تشير إلى أن كلباء يُعد أحد أفضل الفرق صناعة لفرص التسجيل ويجب استغلال هذه النقطة الإيجابية والاستفادة منها بصورة مثالية.