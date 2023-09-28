شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمي عضواً في لجنة التنظيم والمسابقات بـ«آسيوي الكاراتيه» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، عضواً في لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد القاري، وجاء القرار رغبة من الاتحاد القاري في الاستفادة بالخبرات الكبيرة للنعيمي في إدارة وتنظيم المسابقات، ويعد اختياره مكسباً إدارياً جديداً يؤكد ثقة الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية في كفاءة أبناء الإمارات.

ويعد إبراهيم النعيمي الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال وشهادة دبلوم الإدارة التنفيذية من جامعة IMD بسويسرا، من أبرز الكفاءات الرياضية، حيث شغل منصب أمين سر اللجنة التنظيمية الخليجية للكاراتيه السابق علاوة على المشاركات المحلية على أكثر من صعيد للنعيمي الذي أعرب عن شكره لاتحاد الإمارات للكاراتيه على دعمه، كما شكر الاتحاد الآسيوي على الثقة ووعد ببذل كل ما في وسعه لخدمة اللعبة على المستوى القاري.

وقدم اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التهنئة للنعيمي على الثقة التي أولاه الاتحاد الآسيوي إياها، متمنين له التوفيق والسداد.