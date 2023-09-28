شكرا لقرائتكم خبر عن «حيلة» تتوج بناموس الحقايق في مهرجان البيت متوحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

انطلقت في ميدان الوثبة أمس منافسات النسخة العاشرة من مهرجان البيت متوحد للحقايق الصعوب، بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وشهد الميدان الجنوبي منافسات مثيرة على مدار 20 شوطاً منها 10 للإنتاج ومثلها للمفتوح.

وانتزعت «حيلة» لهادف العامري ناموس الشوط الرئيسي الأول، محققة المركز الأول ومجسم البيت متوحد في منافسات الحقايق الأبكار الصعوب الإنتاج، بعد أن قطعت مسافة ال3 كيلو بزمن قدره 4:25:6 دقيقة، وحلّق «طاغي» لأحمد المنصوري بناموس الشوط الثاني والخاص بالحقايق الجعدان الصعوب الإنتاج، محرزاً المركز الأول والمجسم بزمن 4:26:5 دقيقة.

وفي الشوط الثالث وأول أشواط المفتوح، تمكنت «قرار» لمحمد العميمي من تصدر مراحل الشوط الخاص بالحقايق الأبكار الصعوب لتصل في المركز الأول وتكسب المجسم محققة التوقيت الأفضل الذي بلغ 4:22:3 دقيقة، وفي آخر أشواط الرموز أهدى «متعب» مالكه حمدان المهيري مجسم الحقايق الجعدان المفتوح بعدما قطع مسافة الشوط بزمن قدره 4:25:4 دقيقة، وحصل جميع الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط الرموز على جائزة نقدية قيمة بلغت 200 ألف درهم.

وفي الشوط الخامس، حصد «الظبي» لسالم الوهيبي، المركز الأول في توقيت قدره 4:29:1 دقيقة، وفي الشوط السادس فازت «غزلان» لمبارك خليفة الخييلي بالمركز الأول بتوقيت قدره 4:31:8 دقيقة، وفي الشوط السابع كان الموعد مع «الفايز» لزايد الفلاحي بتوقيت قدره 4:27:3 دقيقة، وفي الشوط الثامن حصل «شواهين» للناصر السعدي على الناموس بتوقيت قدره 4:29:4 دقيقة، وفي الشوط التاسع حصدت «روعة» لمبارك المنصوري، المركز الأول بتوقيت قدره 4:27:9 دقيقة، وفي عاشر الأشواط نال «الوضيحي» لعبد الله الوهيبي، ناموس الشوط بتوقيت قدره 4:26:6 دقيقة.

وفي الأشواط من الحادي عشر حتى العشرين، كان الفوز من نصيب «الخمرية» لمحمد الدرعي، و«نصايح» لراشد الوهيبي، و«مياس» لمحمد الدرعي، و«الظبي» لحمدي المنصوري، و«الساهر» لمظفر العامري، و«شردة» لمحمد الكتبي، و«سلابة» لعلي العويسي، و«عالي» لعبد الله العرياني، و«مناورة» لحمدان المهيري، و«الغزال» لناصر الدرعي.