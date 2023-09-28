شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى: اللاعبون نفّذوا تعليمات على ماهر.. والغيابات فى الدفاع صعبت اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد عبد الكريم مدير الكرة بالمصرى البورسعيدى، عن فوز فريقه على نظيره فاركو، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل لموسم 2023/ 2024.

وقال محمد عبد الكريم لقناة "أون تايم سبورتس 2": "رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء هو مروان حمدي، وأمسك سمير فكري بالكرة قبل تسديد مروان حمدي ليس بسبب المطالبة بالحصول عليها، لكن من أجل تمويه لاعبي فاركو ومنعهم من وضع زميله تحت الضغط النفسي".

وواصل المدرب العام للمصري: "أهم شيء أننا واصلنا اللعب بالطريقة التي أوصى بها علي ماهر بين شوطي اللقاء ولذلك تمكنا من تحقيق الفوز الأول لنا".

وأوضح: "تمكنا من التعامل مع المباراة إذ كان من الصعب تعويض الغيابات العديدة في خط الدفاع وحصدنا أول فوز لنا، وأهم شيء تمكنا من تحقيقه هو عودة الجماهير إلى بورسعيد سعداء"

وأهدر مروان حمدي ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 40، حيث سدد الكرة من نقطة الجزاء على يمين الحارس محمد سعيد شيكا ولكن تصدى لها الأخير لتمر الكرة لخارج الملعب، وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 54 أرسل محمد الشامي تمريرة من على يمين منطقة الجزاء للاعب ميدو جابر داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 74، سقط اللاعب سيف تيري داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حسين السيد ومطالبته برلكة جزاء ولكن حكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

بهذه النتيجة، يحصل المصرى على أول ثلاثة نقاط في الدوري ليغادر المركز الأخير، بينما يتعثر فاركو للمرة الثانية ويبقى بدون نقاط بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام فيوتشر، حيث دخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط المصرى أمام الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، بينما خسر فاركو أمام فيوتشر بثنائية نظيفة فى نفس الجولة.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي: "حراسة المرمى: محمد شيكا، الدفاع: جيفرسون إنكادا - عبد الله بكري - محمود البدري - عزمي غومة، الوسط: كينجسلي سوكاري - أحمد البحراوي - محمود جهاد - رزقي حمرون، الهجوم: عمرو وردة وسيف تيري".

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي: "حراسة المرمى: عصام ثروت، والدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - محمد دبش - حسين السيد، والوسط: إلياس الجلاسي - محمود حمادة - سمير فكري، والهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي - محمد الشامي".