الإسماعيلي يقسو على الاتحاد السكندري بثلاثية في الدوري المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول للنادي الإسماعيلي في تحقيق الفوز على حساب النادي الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي اقيمت بينهما على استاد الإسماعيلي منذ قليل في الجولة الثانية للدوري المصري.

وظهر تفوق فريق الإسماعيلي منذ البداية، كما شهدت المباراة ضياع العديد من الفرص من جانب الفريقين.

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة السابعة عن طريق المدافع التونسي حمدي النقاز، وتعادل الاتحاد عن طريق اللاعب مابولولو في الدقيقة 30، وتقدم مرة آخرى الإسماعيلي عن طريق اللاعب عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني أضاف ياو أنور الهدف الثالث للإسماعيلي في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز السابع، بينما توقف رصيد الاتحاد عند نفس الرصيد ثلاثة نقاط في المركز العاشر.