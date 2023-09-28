شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 9 / 2023 شهدت العديد من الأخبار الرياضية منها، ننشر أول صور لأشرف فولة فى المستشفى بعد توجيهات الرئيس السيسى بعلاجه، والمصرى يهزم فاركو ويغادر القاع بأول 3 نقاط، والإسماعيلي يهزم الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

دوري نايل.. الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندرى بثلاثية ويحصد أول 3 نقاط

حصد فريق الإسماعيلى أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ننشر اول صور لاشرف فولة فى المستشفى بعد توجيهات الرئيس السيسى بعلاجه

حصل ”الخليج 365” على صور لبطل ككمال الأجسام اشرف فولة خلال تواجده في المستشفى لتلقى العلاج بعد توجيهات الرئيس السيسى بعلاجه على نفقة الدولة.

الزمالك لـ الخليج 365: صرفنا 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب من خزينة النادى

قال أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك إنهم نجحوا في صرف 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب وذلك لتوفير حالة من الهدوء والاستقرار النفسى لهم قبل مواجهة أرتا سولار.

دورى نايل.. المصرى يهزم فاركو ويغادر القاع بأول 3 نقاط

حقق فريق المصرى البورسعيدى، فوزا مثيرا على نظيره فاركو، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلى يهزم فاب الكاميرونى فى انطلاق بطولة أفريقيا لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 33/18 فى إطار أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.

الأهلى يفاوض "فيفا" لزيادة حصته من تذاكر مونديال الأندية بالسعودية

يتواصل النادي الأهلي مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لزيادة حصة الفريق الأحمر من التذاكر المخصصة لحضور مباريات كأس العالم للأندية.

الزمالك يختتم تدريبات لمواجهة آرتا سولار بالكونفدرالية صباح الجمعة

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، خوض المران الختامي صباح غدا الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الركبة تهدد مشاركة رضا سليم مع الأهلى أمام سان جورج غدا

يخضع المغربي رضا سليم لاعب الأهلي للفحص من قبل الجهاز الفني للفريق اليوم على هامش مران الفريق الختامي قبل مباراته ضد سان جورج الإثيوبي غدا الجمع في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تأجيل مباريات الأهلى وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا بالجولة العاشرة رسميًا

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تأجيل مباريات الأهلى وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا بالجولة العاشرة، من مسابقة دورى نايل، والتي كان مقررا لها في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر المقبل.

تعرف على رسائل أوسوريو وعبد الهادى للاعبى الزمالك قبل لقاء آرتا سولار

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلى يحدد موعد انتظام متولى فى التدريبات الجماعية بعد موقعة سان جورج

يواصل محمود متولي مدافع الأهلي أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، قبل بداية الموسم الحالي وابتعاده عن المشاركة رفقة فريقه في المباريات.