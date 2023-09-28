شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. مقلب خفيف من أحد المشاركين فى البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حلقة اليوم من برنامج "كابيتانو مصر" بكاء ودموع من جانب "جدات" اللاعبين المشاركين بعد أن ظهر طفل يبحث عن جدته بينهن، ولم يجدها، وبعد بكاء الحاضرين ومواساته تم اكتشاف أن هذا مقلب من الطفل عمر شريف بطل مسلسل تحت الوصاية الذى عُرض في شهر رمضان الماضي من بطولة منى زكى.

وقال عمر شريف لبرنامج كابيتانو إنه عندما علم بوجود "جدات" اللاعبين قرر أن يقوم بمقلب وهى التظاهر أنه لم يجد جدته ليرى رد فعل الحاضرات.

واستضاف برنامج كابيتانو مصر الذى يذاع على قناة ON E جدات اللاعبين المشتركين في البرنامج فى حلقة اليوم ودار حديث مشترك بين اللاعبين وجداتهم، حول أنواع الطعام الذى يحبونه ويطلبون طهيه من جدة كل منهم.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.